Сокіл розгромлений Ференцварошем у третьому турі Континентального кубка

Джерело - Чемпіон.
Сокіл поступився Ференцварошу у третьому матчі групового етапу Континентального кубка.
Матч завершився з рахунком 6:1.
Континентальний кубок
3 тур, 15 жовтня
Сокіл - Ференцварош 1:6 (1:5, 0:1, 0:0)
Шайби: 0:1 – Карменіємі (Ґалайда), 02:02. 1:1 – Чердак (Бабинець), 03:07. 1:2 – Кестіла (ла Порте, - більш.), 05:16. 1:3 – Борош (Банґа, А. Тот), 07:54. 1:4 – Нємєц (Кестіла, Ґалайда), 13:17. 1:5 – А. Тот (більш.),17:07. 1:6 – Ґалайда (А. Тот), 33:43
Нагадаємо, Сокіл у першому турі обіграв Црвену Звезду., а в другому турі Сокіл програв Каунусу - 1:5.