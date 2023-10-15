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Сокіл розгромлений Ференцварошем у третьому турі Континентального кубка

Сьогодні 16:54 320 0
Сокіл розгромлений Ференцварошем у третьому турі Континентального кубка
#Сокіл

Джерело - Чемпіон.

Сокіл поступився Ференцварошу у третьому матчі групового етапу Континентального кубка.

Матч завершився з рахунком 6:1.

Континентальний кубок

3 тур, 15 жовтня

Сокіл - Ференцварош 1:6 (1:5, 0:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – Карменіємі (Ґалайда), 02:02. 1:1 – Чердак (Бабинець), 03:07. 1:2 – Кестіла (ла Порте, - більш.), 05:16. 1:3 – Борош (Банґа, А. Тот), 07:54. 1:4 – Нємєц (Кестіла, Ґалайда), 13:17. 1:5 – А. Тот (більш.),17:07. 1:6 – Ґалайда (А. Тот), 33:43

Нагадаємо, Сокіл у першому турі обіграв Црвену Звезду., а в другому турі Сокіл програв Каунусу - 1:5.

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