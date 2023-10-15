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Коламбус переграв Рейнджерс, Чикаго поступився Монреалю: результати матчів НХЛ

Результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ
Сьогодні 11:18 193 0
Коламбус переграв Рейнджерс, Чикаго поступився Монреалю: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
15 жовтня

Оттава – Філадельфія 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Вінніпег – Флорида 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Бостон – Нашвілл 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Коламбус – Рейнджерс 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)

Детройт – Тампа-Бей 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

Монреаль – Чикаго 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Піттсбург - Калгарі 5:2 (0:0, 0:1, 5:1)

Торонто – Міннесота 7:4 (3:1, 1:2, 3:1)

Айлендерс – Баффало 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Сент-Луїс - Сіетл 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Сан-Хосе - Колорадо 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Вегас – Анагайм 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Едмонтон – Ванкувер 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Лос-Анджелес - Кароліна 5:6 Б (1:3, 2:2, 2:0, 0:0)

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