Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
15 жовтня
Оттава – Філадельфія 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Вінніпег – Флорида 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)
Бостон – Нашвілл 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Коламбус – Рейнджерс 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
Детройт – Тампа-Бей 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)
Монреаль – Чикаго 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)
Піттсбург - Калгарі 5:2 (0:0, 0:1, 5:1)
Торонто – Міннесота 7:4 (3:1, 1:2, 3:1)
Айлендерс – Баффало 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Сент-Луїс - Сіетл 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Сан-Хосе - Колорадо 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Вегас – Анагайм 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Едмонтон – Ванкувер 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)
Лос-Анджелес - Кароліна 5:6 Б (1:3, 2:2, 2:0, 0:0)