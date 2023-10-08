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Кременчук переміг Дніпро у 3 турі чемпіонату України

Матч завершився з рахунком 5:2
Сьогодні 17:30 200 0
Кременчук переміг Дніпро у 3 турі чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Кременчук здобув вольову перемогу над Дніпром у матчі регулярного чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 5:2.

Чемпіонат України з хокею

3 тур, 08 жовтня

Кременчук - Дніпро Херсон 5:2 (0:2, 1:0, 4:0)

Шайби: 0:1 – Д. Попережай (Ратушний), 12:36. 0:2 – Ратушний (Пойманов), 17:53. 1:2 – Кривенко (Геворкян, Матвієнко), 26:52. 2:2 – Варава (Кривошапкін), 43:06. 3:2 – Геворкян (Матусевич), 47:46. 4:2 – Лялька (Матусевич, Кривошапкін, - більш.), 52:40. 5:2 – Лялька (менш., п.в.), 59:05

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