Джерело - Чемпіон.
Кременчук здобув вольову перемогу над Дніпром у матчі регулярного чемпіонату України.
Матч завершився з рахунком 5:2.
Чемпіонат України з хокею
3 тур, 08 жовтня
Кременчук - Дніпро Херсон 5:2 (0:2, 1:0, 4:0)
Шайби: 0:1 – Д. Попережай (Ратушний), 12:36. 0:2 – Ратушний (Пойманов), 17:53. 1:2 – Кривенко (Геворкян, Матвієнко), 26:52. 2:2 – Варава (Кривошапкін), 43:06. 3:2 – Геворкян (Матусевич), 47:46. 4:2 – Лялька (Матусевич, Кривошапкін, - більш.), 52:40. 5:2 – Лялька (менш., п.в.), 59:05
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