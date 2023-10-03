ФХУ оштрафувала головного тренера Київ Кепіталз

Джерело - Чемпіон.

Дисциплінарний комітет ФХУ оштрафував головного тренера Київ Кепіталз Вадима Шахрайчука на 5000 гривень за некоректні висловлювання на адресу офіційних осіб матчу.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

У коментарі за підсумками зустрічі першого туру чемпіонату України Кепіталз - Дніпро (1:3) Вадим Валерійович зосередився не на грі, а на тому, що (чи хто) завадив його команді цю гру показати.

2 жовтня Дисциплінарний комітет ФХУ, керуючись статтею 16 Дисциплінарного кодексу ФХУ відкрив за підсумками почутого провадження. За підсумками розгляду ДК ФХУ прийняв рішення застосувати до клубу Київ Кепіталз дисциплінарну санкцію, передбачену пунктом 1.17 Додатку 4, пунктом 1.6 частини 1 статті 9 Дисциплінарного кодексу - обов’язковий грошовий внесок у розмірі 5000 (п’ять тисяч) грн 00 коп.

Відповідно до статті 21 Дисциплінарного кодексу, це рішення оскарженню не підлягає.