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Сокіл підсилив склад дворазовим чемпіоном України

Сьогодні 20:54 207 0
Сокіл підсилив склад дворазовим чемпіоном України
#Сокіл

Джерело - ХК Сокіл.

24-річний нападник Максим Разумов уклав контракт з Соколом і проведе в нашій команді сезон-2023/24 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Разумов народився 2 червня 1999 року в Броварах на Київщині. Він є вихованцем білоцерківського "Білого Барса". З "барсами" Максим вигравав срібло чемпіонату України U17 в 2015-му, двічі (2016, 2018) був чемпіоном, а в 2017-му - срібним призером національної першості U20.

За дорослу команду Білого Барса Разумов дебютував 16-річним, у ході чемпіонату України-2015-2016, якраз коли повернувся з нетривалого вояжу в рф, де він виступав в юнацькій команді подольського Вітязя. Загалом за "Білий Барс" Разумов провів на дорослому рівні три сезони, став з командою бронзовим призером чемпіонату України-2017/2018, а після того спробував закріпитися за океаном. У сезоні-2018/2019 він виступав в USPHL Premier за Бостон-джуніор Брюїнз.

Повернувся в Україну Максим взимку 2019-го і з того часу аж до початку великої війни грав за донецький Донбас, з яким став чемпіоном України в 2019-му і 2021-му і срібним призером у 2020-му.

У чемпіонатах України Разумов провів 183 матчі, у яких закинув 49 шайб і віддав 79 результативних передач.

Влітку 2022-го Максим перебував у літньому таборі національної збірної України. Тоді розмови про перехід хокеїста в Сокіл повелися вперше. Однак у підсумку перший сезон в умовах повномасштабної війни Разумов вирішив пропустити і виступав лише на аматорському рівні. Повернувся в хокей на запрошення тренера Сокола Олега Шафаренка лише зараз.

Максим вже зіграв за Сокіл у суботньому товариському матчі проти Київ Кепіталз (4:4).

Раніше повідомляли, що Сокіл підписав білоруського захисника.

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