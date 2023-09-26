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Сокіл підписав молодого форварда

Сьогодні 19:25 142 0
Сокіл підписав молодого форварда
#Сокіл

Джерело - ХК Сокіл.

18-річний нападник Ілля Собченко підписав із Соколом контракт на сезон-2023/24 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ілля Собченко народився 28 червня 2005 року в Києві, є вихованцем школи Крижинка. В 2020-му Ілля виїздив до Румунії, де провів сезон у складі Олімпії U16 з Плоешті.

У 2021-му Собченко повернувся в Україну і почав виступати на професійному рівні за Білий Барс. Сезону він не завершив з двох причин: розкол в українському хокеї після якого хокеїст опинився в неофіційному турнірі і початок великої війни.

Сезон-2022/2023 Ілля розпочинав у Чехії, але, провівши за Нову Паку і Гронов, клуби четвертого і третього дивізіонів відповідно, по п’ять матчів, повернувся в Україну. Щоб виступати за "Легіон" з Калуша, з яким вийшов у плей-оф. У 26 матчах попереднього чемпіонату Собченко закинув 2 шайби і віддав 4 результативних передачі.

Загалом у чемпіонатах України Ілля зіграв 46 матчів, у яких відзначився 2 голами і 4 асистами.

У нинішнє міжсезоння Собченко перебував на оглядинах у клубі угорського чемпіонату Дунайварош, але в підсумку повернувся додому.

За Сокіл новачок встиг дебютувати в контрольному матчі проти Київ Кепіталз минулої суботи (4:4).

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