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Кременчук підписав білоруського захисника

Сьогодні 17:41 104 0
Кременчук підписав білоруського захисника
#Кременчук

Джерело - ХК Кременчук.

Перед стартом XXIV чемпіонату України ХК Кременчук уклав контракт із білоруським захисником Олександром Дегтярьовим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний Олександр Дегтярьов (02.05.1992 р.н., зріст – 176 см, вага – 88 кг) – вихованець гродненського хокею. Грав у Вищій лізі Білорусі за Хімволокно-2 (Могильов) і Неман-2 (Гродно). В Екстралізі в сезоні-2013/14 захищав кольори ХК Вітебськ, а 2014/15 – ХК Могильов.

У ХК Кременчук Олександр Дегтярьов гратиме під №27.

Таким чином у складі Кременчука вже 25 хокеїстів, з якими підписано контракти - три воротарі, дев’ять захисників і тринадцять нападників:

Воротарі: Михайло Шевчук, Данило Єлісєєв і Сергій Безорчук;

Захисники: Володимир Варивода, Кирило Жовнір, Валентин Сірченко, Віталій Муль, Максим Качмар, Павло Акімов, Володимир Романенко, Богдан Піддубний, Олександр Дегтярьов (Білорусь);

Нападники: Артур Лисак, Іван Підгурський, Дмитро Чернишенко, Антон Бойков, Владислав Луговий, Олексій Костюк, Тимур Гриценко, Юрій Петранговський, Олексій Янішевський, Ілля Коренчук (Білорусь). Севастьян Карпенко, Ігор Мікулко та Дмитро Комарницький (Латвія).

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