Кременчук здолав Сокіл у фіналі Кубка України

Джерело - Чемпіон.

Новий хокейний сезон в Україні відкрився розіграшем Кубка України, у фіналі якого Сокіл поступився Кременчуку.

Зазначимо, що Сокіл у ході зустрічі лідирував 1:0 та 3:1, проте дозволив супернику не лише відігратися, а й здобути трофей.

Кубок України. Фінал

16 вересня

Кременчук - Сокіл 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Шайби: 08:44 Толстушко (Бабинець) - 0:1, 11:21 Лялька (Кривошапкін) - 1:1, 12:54 Чердак (Олексюк, Бабинець) - 1:2, 28:04 Толстушко - 1:3, 39:29 Кривошапкін (Лялька) - 2:3, 52:50 Брага (Середницький, Варава) - 3:3, 58:00 Лялька (Кривошапкін) - 4:3