Визначились фіналісти Кубка України

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#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

Сокіл зіграє з Кременчуком у фіналі Кубка України.

Кременчук у грі за путівку у фінал переграв Київ Кепіталз. Водночас Сокіл знищив Тризуб

Кубок України
15 вересня

Кременчук - Київ Кепіталз  4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Лялька (Матусевич), 03:53. 2:0 – С. Тимченко (Середницький, - менш.), 08:49. 2:1 – Кривоножкін (Секірко, Таран), 18:01. 3:1 – Брага (Середницький), 30:11. 4:1 – Середницький (С. Тимченко, - більш.), 49:20

Сокіл (Київ) – Тризуб (Київ) 9:1 (2:1, 4:0, 3:0)

Шайби: 0:1 – Бега (Є. Тимченко), 06:46. 1:1 – Чердак (Бабинець), 08:34. 2:1 – Ромащенко (Благий, Толстушко, - більш.), 10:34. 3:1 – Говорушко (Ромащенко, Бондарєв), 23:10. 4:1 – Благий (Захаров, Бородай), 28:18. 5:1 – Бабинець (Чердак, Мазур, - 4х4), 34:39. 6:1 – Захаров (Бородай, Говорушко, - 4х4), 34:55. 7:1 – Качан (Жеребко), 43:22. 8:1 – Качан (Чердак), 48:59. 9:1 – Жеребко (Качан, Костромітін), 54:00

Фінал відбудеться 16 вересня, початок о 14:00.

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