У новому хокейному сезоні планується участь шести клубів

Джерело - fhu.com.ua.
У новому сезоні чемпіонату України з хокею планується участь шести клубів.
Про це повідомляє пресслужба федерації хокею України.
Це клуби: Сокіл, Кременчук, Дніпро, Харківські Берскерки та Київ Кепіталз. Назву ще однієї команди оголосять пізніше.
Старт сезону заплановано на 27 вересня. Очікується, що команди зіграють по 30 матчів. Є зміни у плей-оф, де серії триватимуть до чотирьох перемог.
Фінальна серія має завершитися у квітні 2024 року.
Раніше стало відомо, що 13 вересня стартують матчі за Кубок України.