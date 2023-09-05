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У новому хокейному сезоні планується участь шести клубів

Будуть зіграні Кубок України та чемпіонат
Сьогодні 20:09 243 0
У новому хокейному сезоні планується участь шести клубів

Джерело - fhu.com.ua.

У новому сезоні чемпіонату України з хокею планується участь шести клубів.

Про це повідомляє пресслужба федерації хокею України.

Це клуби: Сокіл, Кременчук, Дніпро, Харківські Берскерки та Київ Кепіталз. Назву ще однієї команди оголосять пізніше.

Старт сезону заплановано на 27 вересня. Очікується, що команди зіграють по 30 матчів. Є зміни у плей-оф, де серії триватимуть до чотирьох перемог.

Фінальна серія має завершитися у квітні 2024 року.

Раніше стало відомо, що 13 вересня стартують матчі за Кубок України.

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