У новому хокейному сезоні планується участь шести клубів

Будуть зіграні Кубок України та чемпіонат

У новому сезоні чемпіонату України з хокею планується участь шести клубів.

Про це повідомляє пресслужба федерації хокею України.

Це клуби: Сокіл, Кременчук, Дніпро, Харківські Берскерки та Київ Кепіталз. Назву ще однієї команди оголосять пізніше.

Старт сезону заплановано на 27 вересня. Очікується, що команди зіграють по 30 матчів. Є зміни у плей-оф, де серії триватимуть до чотирьох перемог.

Фінальна серія має завершитися у квітні 2024 року.

Раніше стало відомо, що 13 вересня стартують матчі за Кубок України.