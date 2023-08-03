Українки відібралися до олімпійської кваліфікації з хокею на траві

Жіноча збірна України з хокею на траві пробилася на олімпійський відбірковий турнір.

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з хокею на траві пройшла на олімпійський відбірковий турнір 2024 року.

Путівку "синьо-жовті" здобули завдяки успіхам на чемпіонаті Європи.

На груповому етапі змагань збірна України поділила очки з господарками (1:1) та обіграла команди Словаччини (14:0) і Польщі (2:1), вийшовши до півфіналу з другого місця у квартеті.

У першому матчі плей-оф Україна зіграє проти Франції в п'ятницю, 4 серпня. Вихід на господарок Олімпіади у Парижі і потрапляння до півфіналу Вельсу гарантували "синьо-жовтим" одну з трьох путівок на кваліфікаційні змагання Ігор-2024.

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