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На війні з росією загинув 21-річний хокеїст

Трагічна звістка з фронту
Сьогодні 19:54 224 0
На війні з росією загинув 21-річний хокеїст

Джерело - fhu.com.ua.

На Донеччині загинув колишній хокеїст аматорського київського Автомобіліста, боєць 3-ї окремої штурмової бригади, 21-річний Владислав Лихошва.

Про це повідомляє ФХУ.

Хокеїст загинув 15 липня поблизу Бахмута. Після закінчення школи він відслужив строкову службу, а після повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, де служив у 3-тій окремій штурмовій бригаді.

Лихошва виступав за аматорський київський клуб Автомобіліст.

Владислав Лихошва – вже четвертий український хокеїст, життя якого відібрала війна. Раніше в боях з російськими окупантами полягли 26-річний Ярослав Гаркавко, 19-річний Олександр Колонюк і 42-річний Олександр Хміль, чемпіон України-2007.

Раніше на війні з росією загинув чемпіон України з фрі-файту Світличний.

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