Гравець збірної України перейшов до нідерландського клубу

Джерело - Чемпіон.

Гравець збірної України Євген Фадєєв підписав контракт із нідерландським клубом Снекпойнт Лімбург, який виступає у міжнародній BeNe-лізі серед команд Бельгії, Нідерландів та Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Минулий сезон у 25-річного киянина вийшов зім’ятим. Восени за сімейними обставинами хокеїст взагалі не грав у хокей і лише після Нового року підписав угоду з командою третього дивізіону Німеччини - Крефельд 1981. У складі німецької команди Фадєєв зіграв лише 7 ігор і набрав 7 (1+6) очок. Після закінчення клубного сезону центрфорвард пробився до складу національної збірної України та виступав на ЧС-2023 в Естонії (2 передачі у 5 іграх).