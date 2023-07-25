Гравець завершив виступи

Легендарний гравець Бостон Брюїнз Патріс Бержерон ухвалив рішення завершити кар'єру.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Раніше Ведмеді чекали на відповідь гравця з приводу нового договору, але 38-річний хокеїст вирішив не повертатися на лід.

Бержерон усю кар'єру НХЛ провів у Бостоні. Відіграв 1294 матчі та набрав 1040 очок. Вважається одним з найкращих захисних форвардів покоління. Шість разів завоював Селке Трофі як найкращий захисний нападник.

Виграв Кубок Стенлі, а у складі збірної Канади двічі здобув золото Олімпіади.