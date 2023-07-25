Головне
ЧФР Клуж оголосив про перехід Коноплянки
Сьогодні 13:13 385
Мельгоса очолив молодіжну збірну України
Сьогодні 13:35 734
Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа
Сьогодні 13:29 1091
Збірна Колумбії переграла Південну Корею: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:57 629
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:15 2951
Кесіль здобув ліцензію на Олімпіаду-2024 у плаванні на 200 м батерфляєм
Сьогодні 11:55 291
Кривбас підписав півзахисника Шахтаря
Сьогодні 11:12 469
Дніпро-1 прийме Панатінаїкос: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 666
Стала відома зарплата Коноплянки у Румунії
Сьогодні 07:44 2615
Романчук кваліфікувався до фіналу чемпіонату світу
Сьогодні 06:35 1703
Прямі трансляції

Патріс Бержерон оголосив про завершення кар'єри

Гравець завершив виступи
Сьогодні 19:40 123 0
Патріс Бержерон оголосив про завершення кар'єри

Джерело - sport.ua.

Легендарний гравець Бостон Брюїнз Патріс Бержерон ухвалив рішення завершити кар'єру.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Раніше Ведмеді чекали на відповідь гравця з приводу нового договору, але 38-річний хокеїст вирішив не повертатися на лід.

Бержерон усю кар'єру НХЛ провів у Бостоні. Відіграв 1294 матчі та набрав 1040 очок. Вважається одним з найкращих захисних форвардів покоління. Шість разів завоював Селке Трофі як найкращий захисний нападник.

Виграв Кубок Стенлі, а у складі збірної Канади двічі здобув золото Олімпіади.

Коментарі ()
Популярне зараз
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів 2951
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 9578
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 2903
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 3038
Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою 26036
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 11880
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 115720
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 128759
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 20123
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 49153 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38705 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14095 2