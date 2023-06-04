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Куцевич став гравцем ХК Київ Кепіталз

Нападник збірної України продовжить кар'єру у столиці
Сьогодні 20:11 167 0
Куцевич став гравцем ХК Київ Кепіталз

Джерело - sport.ua.

Новостворений клуб Київ Кепіталз підсилив склад 29-річним нападником збірної України Владиславом Куцевичем.

Про це повідомляє Sport.ua.

Минулий сезон-2022/23 уродженець столиці починав у складі ХК Київ (15 ігор, 2 голи, 10 передач), а у трансферне "вікно" Владислава дозаявив Сокіл (12 ігор, 2 голи, 7 передач, у плей-оф – 8 ігор, 3+1), з яким він виграв своє друге чемпіонство у першості України.

Нагадаємо, що перше "золото" у кар'єрі Куцевич здобув у складі Донбаса у сезоні-2015/16. Після того центральний нападник виступав в Україні за Кривбас (1 рік), Білий Барс (4 сезони), а також провів невеликий відрізок часу у словацьких командах другого та третього дивізіонів - Поважська Бистриця та Пухові.

Додамо, що у квітні головний тренер збірної України Вадим Шахрайчук уперше включив Куцевича до складу національної команди на ЧС. У п'яти зустрічах на форумі у Таллінні Владислав відзначився результативною передачею та фінішував із командою на другому місці.

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