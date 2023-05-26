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Німеччина прийме ЧС-2027

Турнір відбудеться у 2027 році
Сьогодні 18:55 272 0
Німеччина прийме ЧС-2027

Джерело - iihf.com.

У Німеччині відбудеться чемпіонату світу 2027 року.

Про це повідомляє IIHF.

На проведення ЧС-2027 також претендували Казахстан та Норвегія, при цьому норвежці свою заявку відкликали, на підтримку Німеччини виступили 75% (102 делегати) конгресу Міжнародної федерації хокею.

Турнір відбудеться у двох із чотирьох міст: Кельні, Дюссельдорфі, Мангеймі та Мюнхені. Зазначимо, що ЧС-2027 стане для Німеччини 10-м як приймаючої сторони.

У 2024 році світова першість відбудеться у Чехії, у 2025 році – у Швеції та Данії, у 2026 році господарями турніру стане Швейцарія.

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