Збірні Латвії та Німеччини сенсаційно вийшли до півфіналу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно два чвертьфінальні матчі.

Збірна Німеччини святкувала несподівану перемогу над Швейцарією, яка раніше виграла групу В. Матч завершився з рахунком 3:1. В іншому матчі збірна США переграла Чехію - 3:0. 27 травня у першому півфіналі між собою зустрінуться США та Німеччина. Початок матчу о 14:20.

Збірна Канади впевнено перемогла Фінляндію. Господарі програли з рахунком 1:4. В іншому чвертьфіналі збірна Латвії сенсаційно перемогла Швецію. У другому півфіналі, 27 травня, зустрінуться збірні Канади та Латвії. Початок матчу о 18:20.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

Чвертьфінал, 25 травня

США - Чехія 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - 12:04 Коронато (Хатсон, Маккі), 28:53 - 2:0 Пербікс (Грімальді), 3:0 - 49:57 Готьє (Тайнен)

Швейцарія - Німеччина 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Шайби: 0:1 - 06:25 Кестнер (Віссманн, Мюллер), 1:1 - 20:47 Зігенталер (Фіала, Кукан), 1:2 - 37:51 Петерка (Кагун, Гаванке), 1:3 - 38:27 Штурм (Стаховяк, Мюллер)

Канада - Фінляндія 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 - 07:12 Квінн (Краус), 2:0 - 30:45 Бле (Нейборс, Беррон), 3:0 - 42:54 Карконе (Вігар, Міддлтон), 3:1 - 46:52 Хартікайнен (Рантанен, Лехтонен), 4:1 - 57:42 Тоффолі

Швеція - Латвія 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайби: 0:1 - 12:56 Лочмеліс (Букартс, Цибульскіс), 1:1 - 29:41 Лільєгрен (Реймонд, Ліндхольм), 1:2 - 45:55 Індрашіс (Букартс, Якш), 1:3 - 53:46 Якш (Букартс, Індрашіс)