Сокіл підсилився форвардом збірної України

Сокіл підписав форварда

20-річний нападник національної збірної України з хокею Денис Бородай переходить з херсонського Дніпра до складу київського Сокіла.

Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Денис народився 10 липня 2002 року в Києві, хокеєм почав займатися в спецкласі школи Сокола під керівництвом Владислава Зозовського. В 2021-му Бородай допоміг молодіжній команді Сокола виграти чемпіонат України U20. Вже виступаючи на професійному рівні за Білий Барс з Білої Цкркви. За головну команду рідного клубу Денис досі не грав.

Попередній чемпіонат Бородай відіграв у складі херсонського Дніпра (26 матчів, 17 голів + 17 передач). У першому півфінальної серії проти Сокола Денис відзначився закинутою шайбою і передачею. За підсумками сезону-2022/2023 Дніпро здобув бронзові нагороди.

Загалом у чемпіонатах України Бородай провів 185 матчів, закинув 53 шайби і зробив 52 передачі.