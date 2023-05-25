Головне
Дніпро-1 сенсаційно програв Ворсклі у 28 турі УПЛ
Вчора 15:02 1268
Світоліна обіграла росіянку Грачову на шляху у півфінал турніру у Страсбурзі
Сьогодні 18:30 184 1
Чорноморець мінімально переграв Львів у 28 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 262
Інгулець та Металіст 1925 зіграли внічию в 28 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 203
Минай та Рух не визначили сильнішого в 28 турі УПЛ
Сьогодні 14:51 262
Флорида здолала Кароліну і вийшла у фінал Кубка Стенлі
Сьогодні 08:53 406
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 08:45 2137
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 08:37 2353
Збірна Канади зіграє з Фінляндією, США - з Чехією: розклад чвертьфінальних матчів ЧС-2023 на 25 травня
Сьогодні 07:20 660
Головний тренер Карпат подав у відставку
Вчора 23:09 1531
Прямі трансляції

Сокіл підсилився форвардом збірної України

Сокіл підписав форварда
Сьогодні 16:30 227 0
Сокіл підсилився форвардом збірної України
#Сокіл

Джерело - fhu.com.ua.

20-річний нападник національної збірної України з хокею Денис Бородай переходить з херсонського Дніпра до складу київського Сокіла.

Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Денис народився 10 липня 2002 року в Києві, хокеєм почав займатися в спецкласі школи Сокола під керівництвом Владислава Зозовського. В 2021-му Бородай допоміг молодіжній команді Сокола виграти чемпіонат України U20. Вже виступаючи на професійному рівні за Білий Барс з Білої Цкркви. За головну команду рідного клубу Денис досі не грав.

Попередній чемпіонат Бородай відіграв у складі херсонського Дніпра (26 матчів, 17 голів + 17 передач). У першому півфінальної серії проти Сокола Денис відзначився закинутою шайбою і передачею. За підсумками сезону-2022/2023 Дніпро здобув бронзові нагороди.

Загалом у чемпіонатах України Бородай провів 185 матчів, закинув 53 шайби і зробив 52 передачі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стамбульське диво. 18 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Стамбульське диво. 18 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів 7596
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією 2353
Головний тренер Карпат подав у відставку Головний тренер Карпат подав у відставку 1531
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 66919
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана 2137
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: легендарна битва чи масштабна афера Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: легендарна битва чи масштабна афера 5697
Рекомендуємо
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8419
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 70956
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 31104
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 29800
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113973
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 34957 1