Флорида здолала Кароліну і вийшла у фінал Кубка Стенлі

Флорида стала першим фіналістом Кубка Стенлі

Джерело - Чемпіон.

У четвертому поєдинку фіналу Східної конференції Кубка Стенлі Флорида мінімально переграла Кароліну.

Матч завершився з рахунком 4:3. Ця перемога принесла Флориді путівку до фіналу турніру.

Кубок Стенлі

Фінал Східної конференції

25 травня

Флорида - Кароліна 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Рахунок у серії 4:0

У фіналі Кубка Стенлі Флорида зіграє з переможцем пари Вегас - Даллас (рахунок у серії 3:0).

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