Флорида здолала Кароліну і вийшла у фінал Кубка Стенлі

Джерело - Чемпіон.
У четвертому поєдинку фіналу Східної конференції Кубка Стенлі Флорида мінімально переграла Кароліну.
Матч завершився з рахунком 4:3. Ця перемога принесла Флориді путівку до фіналу турніру.
Кубок Стенлі
Фінал Східної конференції
25 травня
Флорида - Кароліна 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Рахунок у серії 4:0
У фіналі Кубка Стенлі Флорида зіграє з переможцем пари Вегас - Даллас (рахунок у серії 3:0).
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