Головне
Дніпро-1 сенсаційно програв Ворсклі у 28 турі УПЛ
Вчора 15:02 1103
Флорида здолала Кароліну і вийшла у фінал Кубка Стенлі
Сьогодні 08:53 150
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 08:45 1573
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 08:37 2120
Збірна Канади зіграє з Фінляндією, США - з Чехією: розклад чвертьфінальних матчів ЧС-2023 на 25 травня
Сьогодні 07:20 430
Головний тренер Карпат подав у відставку
Вчора 23:09 1070
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:04 66343
Шахтар розгромив Зорю у 28 турі УПЛ
Вчора 18:53 885
Судаков швидким голом-красенем у ворота Зорі привітав Шахтар із днем народження - ВІДЕО
Вчора 17:38 929
Верес зіграв внічию з Олександрією у 28 турі УПЛ
Вчора 16:56 378
Прямі трансляції

Флорида здолала Кароліну і вийшла у фінал Кубка Стенлі

Флорида стала першим фіналістом Кубка Стенлі
Сьогодні 08:53 150 0
Флорида здолала Кароліну і вийшла у фінал Кубка Стенлі
#Кароліна, #НХЛ, #Флорида

Джерело - Чемпіон.

У четвертому поєдинку фіналу Східної конференції Кубка Стенлі Флорида мінімально переграла Кароліну.

Матч завершився з рахунком 4:3. Ця перемога принесла Флориді путівку до фіналу турніру.

Кубок Стенлі
Фінал Східної конференції
25 травня

Флорида - Кароліна 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Рахунок у серії 4:0

У фіналі Кубка Стенлі Флорида зіграє з переможцем пари Вегас - Даллас (рахунок у серії 3:0).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Гаряча фанатка Наполі вдруге оголилась на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО Гаряча фанатка Наполі вдруге оголилась на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО 2072
Воротар Колоса подарував Динамо гол, припустившись жахливої помилки - ВІДЕО Воротар Колоса подарував Динамо гол, припустившись жахливої помилки - ВІДЕО 1913
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 66343
28 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів 28 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів 5848
Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця Промоутер Усика розповів про ринкову вартість наступного бою українця 4052
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією 2120
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 25763
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 56074
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 21446
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8410
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 24827
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 208214