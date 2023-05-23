Сформовано чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею

Джерело - Чемпіон.
У Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею завершився груповий етап турніру.
За його результатами сформувалися чвертьфінальні пари. Всі чвертьфінали будуть зіграні 25 травня.
Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Чвертьфінали. 25 травня (четвер)
- 16:20. Перший чвертьфінал. США - Чехія (грають у Фінляндії)
- 16:20. Другий чвертьфінал. Швейцарія – Німеччина (грають у Латвії)
- 20:20. Третій чвертьфінал. Канада - Фінляндія (грають у Фінляндії)
- 20:20. Четвертий чвертьфінал. Швеція - Латвія (грають у Латвії)