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Сформовано чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею

Всі чвертьфінали будуть зіграні 25 травня
Сьогодні 23:12 320 0
Сформовано чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею

Джерело - Чемпіон.

У Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею завершився груповий етап турніру.

За його результатами сформувалися чвертьфінальні пари. Всі чвертьфінали будуть зіграні 25 травня.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чвертьфінали. 25 травня (четвер)

  • 16:20. Перший чвертьфінал. США - Чехія (грають у Фінляндії)
  • 16:20. Другий чвертьфінал. Швейцарія – Німеччина (грають у Латвії)
  • 20:20. Третій чвертьфінал. Канада - Фінляндія (грають у Фінляндії)
  • 20:20. Четвертий чвертьфінал. Швеція - Латвія (грають у Латвії)
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