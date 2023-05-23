Сформовано чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею

Всі чвертьфінали будуть зіграні 25 травня

Джерело - Чемпіон.

У Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею завершився груповий етап турніру.

За його результатами сформувалися чвертьфінальні пари. Всі чвертьфінали будуть зіграні 25 травня.

Чвертьфінали. 25 травня (четвер)