Визначилися всі чвертьфіналісти чемпіонату світу з хокею

Джерело - Чемпіон.

У Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею завершився груповий етап турніру.

У групі А до плей-оф відібралися збірні США, Швеції, Фінляндії та Німеччини. Збірна Угорщини залишає еліту світового хокею.

У групі В Швейцарія, Чехія, Канада достроково вийшли до плей-оф. До речі, збірна Швейцарії, вигравши всі свої шість матчів, достроково виграла групу. На останню путівку від групи претендували Латвія та Словаччина. Останні в останньому турі перемогли Норвегію. Але ця перемога не принесла путівку, адже латвійці в овертаймі здолали Швейцарію і здобули останню путівку до чвертьфіналу. Невдаха групи В - це збірна Словенії, яка програла всі свої матчі.

У класі підвищилися Велика Британія та Польща.

Підсумкове розташування команд у групах: