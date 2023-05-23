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Сокіл підписав нові контракти з більшістю гравців чемпіонського складу

Сьогодні 21:11 250 0
Сокіл підписав нові контракти з більшістю гравців чемпіонського складу
#Сокіл

Джерело - fhu.com.ua.

Левова частка хокеїстів, які привели Сокіл до чемпіонства в сезоні-2022/2023, підписали з клубом нові контракти і відповідно продовжать виступи за найіменитішу команду України й у наступному чемпіонаті.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Нові контракти з Соколом уклали оборонці Олександр Горлушко, Іван Сисак, Всеволод Толстушко, Артем Євсейчик, Денис Гайдук, нападники Володимир Чердак, Роман Благий, Сергій Бабинець, Олексій Янішевський, Василь-Юрій Качан, Артем Бондарєв, Ігор Слюсар, Євген Говорушко, Максим Жеребко і Володимир Костромітін.

Комплектація команди тільки розпочинається і найближчими днями клуб Сокіл повідомить про перші придбання міжсезоння-2023.

Раніше повідомлялося, що Ромащенко переходить із Легіона до Сокола.

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