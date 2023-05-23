Ромащенко переходить із Легіона до Сокола

30-річний нападник Руслан Ромащенко став першим новачком Сокола в міжсезонні-2023.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

До лав чинних чемпіонів України хокеїст перебрався з калуського Легіона.

Руслан Романщенко народився 2 лютого 1993 року в Харкові. На професійному рівні почав виступати за сумських Ворон (2009-2011). Надалі в кар’єрі Руслана були Вінницькі Гайдамаки (2011-2012), Харківські Акули (2012), київський Компаньйон (2012-2013), донецька Молода гвардія (2013-2014), казахстанський Бейбарис (2014), донецький Донбас (2015-2016), білоцерківський Білий Барс (2016-2018), харківське Динамо (2018), херсонський Дніпро (2019-2020), Маріуполь (2020-2021), Краматорськ (2021).

У 2021-му Ромащенко приймав рішення про завершення кар’єри, але повернувся восени 2022-го, на запрошення Легіона. За калуський клуб у минулому сезоні Руслан провів 32 матчі, в яких закинув 18 шайб і віддав 28 передач.

Загалом у чемпіонатах України Ромащенко провів 409 матчів, у яких закинув 109 шайб і віддав 180 передач.

Руслан був чемпіоном України в складі Донбасу в 2016-му, вигравав срібло з Дніпром у 2019-му і бронзу з Білим Барсом у 2018-му. За підсумками регулярного чемпіонату-2017/2018 Ромащенко з 50-ма передачами став найкращим асистентом української ліги.

У 2011-му Руслан виступав за юнацьку збірну України на чемпіонаті світу в другому дивізіоні (5 матчів, 3 + 3). В 2012-2013-му нападник грав на двох чемпіонатах світу U20 (10 матчів; 2 + 4).

У 2019-2020 роках Ромащенко отримував виклики з національної збірної України, за яку провів в олімпійській кваліфікації та міжнародних турнірах 12 матчів, у яких закинув 1 шайбу і віддав 2 асисти.