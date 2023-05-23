Дніпро не втримав лідерів та найкращого бомбардира команди

Дев’ять хокеїстів Дніпра, які допомогли херсонській команді виграти бронзові нагороди у сезоні-2022/23, не стали продовжувати співпрацю зі щуками та продовжать кар’єру в інших командах.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наступний чемпіонат України херсонський колектив розпочне без воротаря Назарія Сушака, захисників - Артема Гребеника, Євгена Ратушного, Богдана Панкова, нападників - Дениса Бородая, Миколи Дворника, Олександра Койди, Данила Тищенка та найкращого бомбардира команди Артема Целогородцева.

"Передусім, від імені клубу хочу подякувати кожному з хокеїстів за спільну роботу та побажати хлопцям успіхів у подальшій кар’єрі. Думаю, той же Бородай, Гребеник та Койда, які не один рік виступали під моїм керівництвом, мають право поміняти клуб та взяти щось нове для себе від іншого тренера.

З приходом на український хокейний ринок двох новачків Київ Кепіталз та Ковалівські Кабани наш клуб не може виходити за рамки бюджету та забезпечити гравцям ті умови, які їм пропонують інші команди. Ринок українських хокеїстів залишається досить обмеженим, тому шукатимемо точкового посилення серед молоді та зовсім юних хокеїстів. Основну ставку робитимемо на тих хлопців, хто залишився в команді. На лідерські якості мають виходити Руслан Бойко, Артем Портний, Нікіта Лєсніков, чекаю більшого від Дмитра Кобильника та Дмитра Попережая, а молодь в особі Арсена Олійника, Анатолія Ревуки та Іллі Щербака отримає більше ігрового часу, тож очікуємо від них максимального прориву! Ну, а ланка молодіжної збірної України: Сидоренко - Крикля - Стецюра зобов’язана вигравати свої мікроматчі та кожний має набирати мінімум два бали за гру", - сказав головний тренер Дніпра Олександр Бобкін.