Збірна Канади зіграє з Чехією, Швеція - зі США: розклад матчів ЧС-2023 на 23 травня

Ці матчі завершать груповий етап чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться шість матчів.

Ці матчі завершать груповий етап чемпіонату світу.

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Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.

Розклад матчів ЧС-2023 на 23 травня: