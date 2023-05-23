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Збірна Канади зіграє з Чехією, Швеція - зі США: розклад матчів ЧС-2023 на 23 травня

Ці матчі завершать груповий етап чемпіонату світу
Сьогодні 07:15 325 0
Збірна Канади зіграє з Чехією, Швеція - зі США: розклад матчів ЧС-2023 на 23 травня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться шість матчів.

Ці матчі завершать груповий етап чемпіонату світу.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів

Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.

Розклад матчів ЧС-2023 на 23 травня:

  • 12:20. Група А. 7 тур. Німеччина - Франція. Пряма трансляція - XSport.
  • 12:20. Група В. 7 тур. Словаччина - Норвегія. Пряма трансляція - XSport+.
  • 16:20. Група А. 7 тур. Швеція - США. Пряма трансляція - XSport+.
  • 16:20. Група В. 7 тур. Канада - Чехія. Пряма трансляція - XSport.
  • 20:20. Група А. 7 тур. Фінляндія - Данія. Пряма трансляція - XSport+.
  • 20:20. Група В. 7 тур. Швейцарія - Латвія. Пряма трансляція - XSport.
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