Збірна Канади зіграє з Чехією, Швеція - зі США: розклад матчів ЧС-2023 на 23 травня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться шість матчів.
Ці матчі завершать груповий етап чемпіонату світу.
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Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.
Розклад матчів ЧС-2023 на 23 травня:
- 12:20. Група А. 7 тур. Німеччина - Франція. Пряма трансляція - XSport.
- 12:20. Група В. 7 тур. Словаччина - Норвегія. Пряма трансляція - XSport+.
- 16:20. Група А. 7 тур. Швеція - США. Пряма трансляція - XSport+.
- 16:20. Група В. 7 тур. Канада - Чехія. Пряма трансляція - XSport.
- 20:20. Група А. 7 тур. Фінляндія - Данія. Пряма трансляція - XSport+.
- 20:20. Група В. 7 тур. Швейцарія - Латвія. Пряма трансляція - XSport.