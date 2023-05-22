Збірна Канади зіграє з Норвегією, Швеція - з Данією: розклад матчів ЧС-2023 на 22 травня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться чотири матчі.

Три матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.

Розклад матчів ЧС-2023 на 22 травня: