Збірна Канади зіграє з Норвегією, Швеція - з Данією: розклад матчів ЧС-2023 на 22 травня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться чотири матчі.
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Три матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.
Розклад матчів ЧС-2023 на 22 травня:
- 16:20. Група А. 6 тур. Данія - Швеція.
- 16:20. Група Б. 6 тур. Канада - Норвегія. Пряма трансляція - XSport+.
- 20:20. Група А. 7 тур. Австрія - Угорщина. Пряма трансляція - XSport.
- 20:20. Група Б. 7 тур. Казахстан - Словенія. Пряма трансляція - XSport+.