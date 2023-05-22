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Збірна Канади зіграє з Норвегією, Швеція - з Данією: розклад матчів ЧС-2023 на 22 травня

Сьогодні 07:09 349 0
Збірна Канади зіграє з Норвегією, Швеція - з Данією: розклад матчів ЧС-2023 на 22 травня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться чотири матчі.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів

Три матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.

Розклад матчів ЧС-2023 на 22 травня:

  • 16:20. Група А. 6 тур. Данія - Швеція.
  • 16:20. Група Б. 6 тур. Канада - Норвегія. Пряма трансляція - XSport+.
  • 20:20. Група А. 7 тур. Австрія - Угорщина. Пряма трансляція - XSport.
  • 20:20. Група Б. 7 тур. Казахстан - Словенія. Пряма трансляція - XSport+.
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