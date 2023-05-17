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Збірна США зіграє з Австрією, Фінляндія - з Францією: розклад матчів ЧС-2023 на 17 травня

Сьогодні 07:10 326 0
Збірна США зіграє з Австрією, Фінляндія - з Францією: розклад матчів ЧС-2023 на 17 травня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться чотири матчі четвертого туру.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів

Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.

Розклад матчів ЧС-2023 на 17 травня:

  • 16:20. Група А. США - Австрія. Пряма трансляція - XSport+.
  • 16:20. Група Б. Латвія - Норвегія. Пряма трансляція - XSport.
  • 20:20. Група А. Фінляндія - Франція. Пряма трансляція - XSport+.
  • 20:20. Група Б. Канада - Казахстан. Пряма трансляція - XSport.
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