Збірна Данії зіграє з Австрією, Словенія - з Норвегією: розклад матчів ЧС-2023 на 16 травня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться чотири матчі третього туру.
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Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.
Розклад матчів ЧС-2023 на 16 травня:
- 16:20. Група А. Данія - Австрія. Пряма трансляція - XSport.
- 16:20. Група Б. Словенія - Норвегія. Пряма трансляція - XSport+.
- 20:20. Група А. Франція - Угорщина. Пряма трансляція - XSport+.
- 20:20. Група Б. Швейцарія - Казахстан. Пряма трансляція - XSport.