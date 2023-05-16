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Збірна Данії зіграє з Австрією, Словенія - з Норвегією: розклад матчів ЧС-2023 на 16 травня

Сьогодні 07:20 341 0
Збірна Данії зіграє з Австрією, Словенія - з Норвегією: розклад матчів ЧС-2023 на 16 травня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 травня, на чемпіонаті світу-2023 з хокею у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) відбудеться чотири матчі третього туру.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів

Всі матчі сьогоднішнього дня у прямому ефірі покажуть телеканали XSport та XSport+.

Розклад матчів ЧС-2023 на 16 травня:

  • 16:20. Група А. Данія - Австрія. Пряма трансляція - XSport.
  • 16:20. Група Б. Словенія - Норвегія. Пряма трансляція - XSport+.
  • 20:20. Група А. Франція - Угорщина. Пряма трансляція - XSport+.
  • 20:20. Група Б. Швейцарія - Казахстан. Пряма трансляція - XSport.
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