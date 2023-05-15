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Збірна США перемогла Німеччину, Канада здолала Словаччину: результати матчів ЧС-2023

Сьогодні 19:25 197 0
Збірна США перемогла Німеччину, Канада здолала Словаччину: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно два матчі.

Збірна Канади у серії булітів лише змогла здолати Словаччину. Збірна США у напруженому матчі перемогла Німеччину - 3:2. 

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
2 тур, 14 травня
Група А 

Німеччина - США 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Шайби: 25:23 Аттард (Ейсмонт, Тайнан) - 0:1, 30:23 Сораміс (Мюллер, Сайдер) - 1:1, 39:55 Шульц (Туомі) - 2:1, 45:58 Фаррелл (Хатсон) - 2:2, 54:50 Коронато (Перунович, Тайнан) – 2:3

Група В

Словаччина - Канада 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:3)

Шайби: 07:46 Нейборс (Макбейн) - 0:1, 16:08 Чехларик (Грівік, Гудачек) - 1:1

Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще 2 матчі:

20:20. Група А. Фінляндія - Швеція. Пряма трансляція - XSport.

20:20. Група Б. Чехія - Латвія. Пряма трансляція - XSport+.

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