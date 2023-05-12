Український форвард перейшов у чеський клуб

Український форвард наступний сезон розпочне у клубі Берані

Колишній хокеїст дніпровського Динамо та Донбаса Станіслав Садовиков продовжить кар'єру у клубі Берані (Злін), який нинішнього року став переможцем чемпіонату Чехії у першій лізі.

20-річний український форвард розпочинав сезон-2022/2023 у Данії у кольорах Херлева, потім вирушив до молодіжної команди Берані, де показав хорошу результативність (18 очок у 23-х матчах) та отримав виклик до першої команду зі Зліна, яку тренує Мілош Ржига-молодший.

Садовиков швидко закріпився серед професіоналів, а вже у плей-офф (15 ігор, 1 гол, 2 передачі) відвоював місце у першій п'ятірці команди та допоміг Берані з шостого місця у регулярному чемпіонаті стати чемпіоном Першої ліги.

Наприкінці сезону керівництво Берані запропонувало гравцю молодіжної збірної України Станіславу Садовикову продовжити співпрацю, і хокеїст прийняв пропозицію.

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