Гравець збірної України перейшов у польський клуб

Нападник буде виступати у Польщі

Нападник збірної України з хокею Ілля Коренчук підписав однорічний контракт з віцечемпіоном Польщі клубом ГКС (Тихи).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

28-річний крайній форвард минулий сезон провів у торуньській Енергі і став найкращим бомбардиром команди.

У 40-а іграх регулярного чемпіонату українець набрав 41 (21 шайба + 20 пасів) очко і фінішував у ТОП-5 найкращих бомбардирів польської ліги. Крім того, Ілля закинув ще дві шайби у плей-офф.

На чемпіонаті світу-2023 у Таллінні Коренчук у складі збірної України завершив форум на другому місці в дивізіоні 1B і записав до свого активу 10 (6+4) очок у п'яти матчах.