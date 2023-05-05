Гравець збірної України перейшов у польський клуб

Джерело - ukrinform.ua.
Нападник збірної України з хокею Ілля Коренчук підписав однорічний контракт з віцечемпіоном Польщі клубом ГКС (Тихи).
Про це повідомляє пресслужба клубу.
28-річний крайній форвард минулий сезон провів у торуньській Енергі і став найкращим бомбардиром команди.
У 40-а іграх регулярного чемпіонату українець набрав 41 (21 шайба + 20 пасів) очко і фінішував у ТОП-5 найкращих бомбардирів польської ліги. Крім того, Ілля закинув ще дві шайби у плей-офф.
На чемпіонаті світу-2023 у Таллінні Коренчук у складі збірної України завершив форум на другому місці в дивізіоні 1B і записав до свого активу 10 (6+4) очок у п'яти матчах.