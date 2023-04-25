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Збірна України U-18 доповнила заявку на ЧС двома хокеїстами

Сьогодні 18:11 250 0
Збірна України U-18 доповнила заявку на ЧС двома хокеїстами

Джерело - ФХУ.

Тренерський штаб юнацької збірної України дозаявив на три заключних тури чемпіонату світу в дивізіоні 1А ще оборонця київського Сокола Микиту Полоницького і нападника Данила Березу, який теж є вихованцем Сокола, а попередній сезон провів у канадській Pacific Junior Hockey League.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Таке рішення тренерський штаб прийняв, коли стало відомо, що оборонець Микола Косарєв і нападник Гавриїл Сімчук, які пройшли всі збори і зараз знаходяться в Анже, не встигнуть відновитися від простудного захворювання.

Микита Полоницький теж відпрацював з командою всі збори і після оголошення неповної заявки залишився в Анже в статусі резервіста. Цікаво, що Микита – єдиний представник чемпіонату України в складі юнацької збірної. Натомість Данило Береза перед стартом чемпіонату світу вже встиг повернутися додому і відповідно зараз отримав додатковий виклик.

Нагадаємо, що юнацька збірна України стартувала на чемпіонаті світу з перемоги над французами (3:2 Б) і поразки від данців (1:5). Попереду в нашої команди матчі проти угорців (26 квітня), казахстанців (27 квітня) і японців (29 квітня).

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