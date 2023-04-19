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Збірна України розгромила Литву у контрольному матчі

Збірна України з хокею провела другий за два дні контрольний матч проти Литви у рамках підготовки до чемпіонату світу у Дивізіоні 1B.
Сьогодні 21:52 308 0
Збірна України розгромила Литву у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула впевнену перемогу над Литвою у повторній товариській зустрічі в Електренаї.

Матч завершився з рахунком 5:1.

Товариський матч

19 квітня

Збірна Литви – Збірна України – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – Денискін (Лялька, Андрейків), 4:56. 0:2 – Мережко (Ратушний, Пересунько), 9:33. 0:3 – Пересунько (Трахт), 21:39. 0:4 – Ворона (Денискін, – більш.), 45:48. 0:5 – Пангелов-Юлдашев (Денискін), 49:40. 1:5 – Грініус, 59:59.

Булліти – 0:3 (Пересунько, Лялька, Ворона).

Литва: Лубіс; Ясінявічус – Гусєвас, Гінтаутас – Цизас – Босас, Калейніковас – Грініус – Норейка, Проценко – Мікалаускас, Алішаускас – Валівоніс, Жукаускас – Бінкуліс – Бендзіус, Черняускас – Станкюс, Мотеюнас – Сілін, Грибаускас – Лайхутіс – Красільніковас. Головний тренер – Рон Паско.

Україна: Дьяченко; Мережко (к) – Ратушний, Куцевич – Німенко – Морозов, Пангелов-Юлдашев – Ігнатенко, Лялька – Фадєєв – Денискін, Воронін – Андрейків, Панченко – Ружніков – Бородай, Пересунько – Мазур – Трахт, Гребеник, Ворона. Головний тренер – Вадим Шахрайчук. Тренер – Костянтин Сімчук.

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