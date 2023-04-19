Збірна України розгромила Литву у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Збірна України здобула впевнену перемогу над Литвою у повторній товариській зустрічі в Електренаї.
Матч завершився з рахунком 5:1.
Товариський матч
19 квітня
Збірна Литви – Збірна України – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Шайби: 0:1 – Денискін (Лялька, Андрейків), 4:56. 0:2 – Мережко (Ратушний, Пересунько), 9:33. 0:3 – Пересунько (Трахт), 21:39. 0:4 – Ворона (Денискін, – більш.), 45:48. 0:5 – Пангелов-Юлдашев (Денискін), 49:40. 1:5 – Грініус, 59:59.
Булліти – 0:3 (Пересунько, Лялька, Ворона).
Литва: Лубіс; Ясінявічус – Гусєвас, Гінтаутас – Цизас – Босас, Калейніковас – Грініус – Норейка, Проценко – Мікалаускас, Алішаускас – Валівоніс, Жукаускас – Бінкуліс – Бендзіус, Черняускас – Станкюс, Мотеюнас – Сілін, Грибаускас – Лайхутіс – Красільніковас. Головний тренер – Рон Паско.
Україна: Дьяченко; Мережко (к) – Ратушний, Куцевич – Німенко – Морозов, Пангелов-Юлдашев – Ігнатенко, Лялька – Фадєєв – Денискін, Воронін – Андрейків, Панченко – Ружніков – Бородай, Пересунько – Мазур – Трахт, Гребеник, Ворона. Головний тренер – Вадим Шахрайчук. Тренер – Костянтин Сімчук.