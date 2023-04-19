Українська команда посідає 27 місце в рейтингу IIHF

Напередодні чемпіонату світу з хокею в дивізіоні ІВ збірна України є третьою за рейтингом у своїй групі.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Українська команда посідає 27 місце в рейтингу IIHF. На одну та дві позиції попереду - команди Китаю та Японії. Естонія, Нідерланди та Сербія відповідно знаходяться на одну, дві та три позиції нижче.

Чемпіонат світу-2023 в дивізіоні ІВ відбудеться в Естонії та розпочинається в неділю, 23 квітня.

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