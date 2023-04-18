Збірна України вирвала перемогу у Литви в спарингу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею у рамках підготовки до чемпіонату світу у Дивізіоні 1B, перемогла збірну Литви, яка виступає у Дивізіоні 1А.

Спаринг завершився з рахунком 4:3 на користь команди Вадима Шахрайчука.

Після матчу команди потренували серію булітів, у якій Україна була сильнішою (2:0).

Завтра суперники проведуть ще один спаринг.

Контрольний матч

18 квітня

Литва - Україна 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Шайби: 10:20 Пангелов-Юлдашев (Денискін) - 0:1, 23:14 Коренчук (Лялька, Пангелов-Юлдашев) - 0:2, 29:23 Калейниковас - 1:2, 38:47 Зукаускас (Калейниковас, Гусевас) - 2:2, 41:46 Гінтаутас - 3:2, 55:48 Панченко - 3:3, 55:57 Трахт - 3:4