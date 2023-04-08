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XSport покаже матчі чемпіонату світу з хокею

Чемпіонат світу в топ-дивізіоні відбудеться з 12 по 28 травня
Сьогодні 14:49 142 0
XSport покаже матчі чемпіонату світу з хокею

Джерело - офіційний сайт Донбасу.

Телеканали XSport та XSport+ покажуть матчі чемпіонату світу з хокею в топ-дивізіоні та дивізіоні 1В, де виступає збірна України.

Про це повідомляє пресслужба Донбасу.

Чемпіонат світу в топ-дивізіоні відбудеться з 12 по 28 травня в Латвії та Фінляндії, а в дивізіоні 1В - з 23 по 29 квітня в Естонії.

Збірна України гратиме проти команд Японії, Естонії, Сербії, Китаю і Нідерландів.

Окрім телеканалів, трансляції також будуть на сайті та Ютуб-каналі XSport.

Напередодні Україна обіграла Угорщину в другому контрольному матчі.

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