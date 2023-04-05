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Україна по буллітах обіграла Угорщину в контрольному поєдинку

Переможний буліт забив Пересунько
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Україна по буллітах обіграла Угорщину в контрольному поєдинку
#Збірна України з хокею

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею обіграла команду Угорщини у матчі підготовки до чемпіонату світу.

Основний час та овератйми завершилися внічию. У серії булітів українці виявилися сильнішими.

Контрольний матч
5 квітня

Збірна Угорщини – Збірна України 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 - Пересунько (переможний буліт).

Збірна Угорщини: 29. Д.Хорват; 17. Кісс, 33.М.Хорват, 16.Кьогер, 55.Петерка, 34.Тербошч, 70. Герет, 8.Шабо, 24.Нємєт, 71.Амбрус, 26.Шлекманн, 5. Тот, 9.Фалус, 27.Папп, 11. Вертес, 23.Міхали, 21.Хадобаш, 15.Ретфалві, 13.Нагі, 2.Галайда

Збірна України: 30. Захарченко. Мережко (К) – 19. Гребеник, 11. Денискин – 9. Німенко (А) – 18. Лялька, 5. Ігнатенко – 28. Пангелов-Юлдашев, 17. Пересунько – 10. Мазур – 23. Трахт, 3.Андрейків – 26. Ратушний, 15. Куцевич – 27. Кривошапкін – 13. Коренчук, 6. Воронін, 21. Ворона; 20.Бородай – 24. Ружніков – 14 Морозов

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