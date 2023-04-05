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Нью-Джерсі розгромив Піттсбург: результати матчів НХЛ

У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися чергові матчі
Сьогодні 09:38 140 0
Нью-Джерсі розгромив Піттсбург: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
5 квітня

Кароліна – Оттава – 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Флорида – Баффало – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Монреаль – Детройт – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Нью-Джерсі – Піттсбург – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Торонто – Коламбус – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Нешвілл – Вегас – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Сент-Луїс – Філадельфія – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Калгарі – Чикаго – 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

Ванкувер – Сіетл – 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

Лос-Анджелес – Едмонтон – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2, 0:0)

Сан-Хосе - Колорадо - 3:4 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:1, по булітах - 0:0)

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