Нью-Джерсі розгромив Піттсбург: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
5 квітня
Кароліна – Оттава – 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
Флорида – Баффало – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Монреаль – Детройт – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Нью-Джерсі – Піттсбург – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Торонто – Коламбус – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Нешвілл – Вегас – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Сент-Луїс – Філадельфія – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Калгарі – Чикаго – 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)
Ванкувер – Сіетл – 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)
Лос-Анджелес – Едмонтон – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2, 0:0)
Сан-Хосе - Колорадо - 3:4 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:1, по булітах - 0:0)