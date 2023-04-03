Збірна України вирушила на збір до Угорщини

Збірна України зіграє спаринг з Угорщиною

Збірна України з хокею вирушила до Угорщини, де проведе навчально-тренувальний збір перед чемпіонатом світу у дивізіоні 1B.

Про це повідомляє ФХУ.

В рамках збору заплановано проведення шести контрольних матчів, зокрема і проти представника топ-дивізіону - збірної Угорщини.

Головний тренер Вадим Шахрайчук запросив на збір 26 гравців:

Воротарі: Богдан Дьяченко (Сокіл), Едуард Захарченко (Дніпро).

Захисники: Віталій Андрейків (Заглембє, Польща), Олександр Воронін (Каунас, Литва), Гліб Варава, Дмитро Ігнатенко (Кременчук), Артем Гребеник, Євген Ратушний (обидва – Дніпро), Ігор Мережко (Оденсе, Данія), Іван Сисак (Сокіл), Пилип Пангелов-Юлдашев (Унія, Польща).

Нападники: Олексій Ворона (Левіце, Словаччина), Андрій Денискін (Унія, Польща), Гліб Кривошапкін, Віталій Лялька (обидва –Кременчук), Ілля Коренчук (Енерга-Торунь, Польща), Владислав Куцевич, Вадим Мазур (обидва – Сокіл), Фелікс Морозов (Шоле, Франція), Дмитро Німенко (Бріансон, Франція), Ярослав Панченко, Назар Ружніков (обидва – Енергія, Литва), Олександр Пересунько (Попрад, Словаччина), Данило Трахт (Лукко U-20, Фінляндія), Денис Бородай(Дніпро), Євген Фадєєв (Крефельд, Німеччина).

Водночас у резервному списку "синьо-жовтих" залишаються воротарі – Гліб Арцатбанов із чеської Спарти U-20, Дмитро Кубрицький із канадського Дофін Кінґз, захисники – Артур Терчієв із американської Савани, його тезка Артур Чолач із канадського Баррі Кольтс, нападники – Михайло Сімчук із канадського Брукс Бандітс та ветеран Андрій Міхнов із румунського Стяуа. У всіх із них клубний сезон ще не завершився, тому хокеїсти поки що не можуть приєднатися до національної збірної.

Нагадаємо, що ЧС-2023 у дивізіоні 1B цього року відбудеться 23-29 квітня. Суперниками "синьо-жовтих" у Таллінні будуть збірні Японії, Естонії, Китаю, Сербії та Голландії.