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Бостон здолав Сент-Луїс, Вінніпег розгромив Нью-Джерсі: результати матчів НХЛ

У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися чергові матчі
Сьогодні 09:25 128 0
Бостон здолав Сент-Луїс, Вінніпег розгромив Нью-Джерсі: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
3 квітня

Вашингтон – Рейнджерс – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Сент-Луїс - Бостон - 3:4 (0:1, 1:1, 2:0, 0:0, по булітах - 0:1)

Кароліна – Айлендерс – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Колумбус – Оттава – 4:3 (2:3, 0:0, 1:0, 1:0)

Піттсбург - Філадельфія - 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Вінніпег – Нью-Джерсі – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Торонто – Детройт – 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)

Ванкувер – Лос-Анджелес – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Калгарі – Анагайм – 5:4 (0:2, 3:2, 2:0)

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