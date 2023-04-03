Бостон здолав Сент-Луїс, Вінніпег розгромив Нью-Джерсі: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
3 квітня
Вашингтон – Рейнджерс – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Сент-Луїс - Бостон - 3:4 (0:1, 1:1, 2:0, 0:0, по булітах - 0:1)
Кароліна – Айлендерс – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Колумбус – Оттава – 4:3 (2:3, 0:0, 1:0, 1:0)
Піттсбург - Філадельфія - 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
Вінніпег – Нью-Джерсі – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Торонто – Детройт – 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)
Ванкувер – Лос-Анджелес – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Калгарі – Анагайм – 5:4 (0:2, 3:2, 2:0)