Баффало переграв Філадельфію: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
2 квітня
Нашвілл - Сент-Луїс 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Піттсбург - Бостон 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
Коламбус - Флорида 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)
Монреаль - Кароліна 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Оттава - Торонто 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Філадельфія - Баффало 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)
Тампа-Бей - Айлендерс 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Чикаго - Нью-Джерсі 3:6 (0:0, 2:3, 1:3)
Колорадо - Даллас 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Сіетл - Лос-Анджелес 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Вегас - Міннесота 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Арізона - Сан-Хосе 2:7 (1:3, 0:1, 1:3)
Едмонтон - Анагайм 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)