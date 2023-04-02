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Баффало переграв Філадельфію: результати матчів НХЛ

У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися чергові матчі
Сьогодні 09:32 191 0
Баффало переграв Філадельфію: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
2 квітня

Нашвілл - Сент-Луїс 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Піттсбург - Бостон 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Коламбус - Флорида 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

Монреаль - Кароліна 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Оттава - Торонто 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Філадельфія - Баффало 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)

Тампа-Бей - Айлендерс 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Чикаго - Нью-Джерсі 3:6 (0:0, 2:3, 1:3)

Колорадо - Даллас 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Сіетл - Лос-Анджелес 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Вегас - Міннесота 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Арізона - Сан-Хосе 2:7 (1:3, 0:1, 1:3)

Едмонтон - Анагайм 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

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