Рейнджерс розгромив Коламбус: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
29 березня
Рейнджерс - Коламбус 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)
Філадельфія - Монреаль 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Бостон - Нашвілл 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Кароліна - Тампа-Бей 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Детройт - Піттсбург 7:4 (3:0, 0:3, 4:1)
Сент-Луїс - Ванкувер 6:5 ОТ (2:2, 3:1, 0:2, 1:0)
Чикаго - Даллас 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Калгарі - Лос-Анджелес 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Вегас - Едмонтон 4:7 (2:3, 1:3, 1:1)
Сан-Хосе - Вінніпег 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)