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Рейнджерс розгромив Коламбус: результати матчів НХЛ

Відбулося 10 матчів у регулярному чемпіонаті НХЛ
Сьогодні 09:54 128 0
Рейнджерс розгромив Коламбус: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
29 березня

Рейнджерс - Коламбус 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)

Філадельфія - Монреаль 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Бостон - Нашвілл 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Кароліна - Тампа-Бей 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Детройт - Піттсбург 7:4 (3:0, 0:3, 4:1)

Сент-Луїс - Ванкувер 6:5 ОТ (2:2, 3:1, 0:2, 1:0)

Чикаго - Даллас 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Калгарі - Лос-Анджелес 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Вегас - Едмонтон 4:7 (2:3, 1:3, 1:1)

Сан-Хосе - Вінніпег 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

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