Дніпро зіграє міжнародний матч у Белфасті

Джерело - ФХУ.

19 квітня 2023 року у Белфасті відбудеться спеціальний міжнародний хокейний матч між північноірландським Белфаст Гігантс та бронзовим призером національної першості херсонським Дніпром.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Дві команди зустрінуться в рамках благодійної організації Ukrainian Hockey Dream, яка є частиною проекту Hockey Can't Stop Tour від Федерації хокею України.

Голова фонду The Odyssey Trust Мартін Макдауелл, який є ініціатором цього заходу на землі в Белфасті, заявив, що Ukrainian Hockey Dream - це фантастична організація, яка незмірно змінює життя людей. "Вся виручка від продажу квитків на гру буде передана "Українській хокейній мрії" на підтримку їхньої подальшої роботи з відновлення хокею з шайбою по всій Україні".

Хокейний клуб Белфаст Гігантс розраховує залучити до складу не лише нинішніх та колишніх гравців команди, а й кількох спеціальних гостей. У той же час Дніпро, заснований 8 серпня 2018 року, проведе свій перший в історії міжнародний матч та під керівництвом граючого тренера Микити Васильєва планує задіяти у складі всі найкращі сили, за винятком групи збірників, які в ці терміни готуватимуться до ЧС-2023 у Таллінні.

"Ми вдячні клубу Белфаст за підтримку - реальну хокейну допомогу від справжніх хокеїстів. Для нас є велика честь привезти нашу молоду талановиту групу гравців у складі херсонського Дніпра", - заявив президент ФХУ Георгій Зубко.

Голова відділу у хокейному клубі Белфаст Гігантс Стів Торнтон, підкреслив, що на SSE Arena у Белфасті очікується понад 7000 глядачів і господарі з нетерпінням чекають на можливість вітати Дніпро-Херсон у столиці Північної Ірландії на матчі, який набагато масштабніший і означає більше, ніж просто дія на льоду.