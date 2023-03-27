Збірна Словаччини не викликатиме гравців з КХЛ на ЧС-2023

У збірну Словаччини не викликатимуть гравців з КХЛ для участі у ЧС-2023.

Про це розповів асистент головного тренера хокейної збірної Словаччини Петер Фрюхауф.

"Останніми тижнями у нас були довгі дебати з гравцями з КХЛ. Вони завжди з радістю та гордістю представляли нашу країну. Вони мають достатні показники, щоб боротися за участь у фінальній заявці на чемпіонат світу.

Протягом обговорень ми дійшли одностайної думки, що задля спокійного ходу підготовки та стовідсоткової концентрації нашої збірної на чемпіонаті світу буде краще, якщо ми виключимо з цього складу гравців КХЛ", - сказав Фрюхауф.