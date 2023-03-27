Збірна Словаччини не викликатиме гравців з КХЛ на ЧС-2023

Джерело - tribuna.com.
У збірну Словаччини не викликатимуть гравців з КХЛ для участі у ЧС-2023.
Про це розповів асистент головного тренера хокейної збірної Словаччини Петер Фрюхауф.
"Останніми тижнями у нас були довгі дебати з гравцями з КХЛ. Вони завжди з радістю та гордістю представляли нашу країну. Вони мають достатні показники, щоб боротися за участь у фінальній заявці на чемпіонат світу.
Протягом обговорень ми дійшли одностайної думки, що задля спокійного ходу підготовки та стовідсоткової концентрації нашої збірної на чемпіонаті світу буде краще, якщо ми виключимо з цього складу гравців КХЛ", - сказав Фрюхауф.
Цього сезону в КХЛ грало п’ять словаків - Міхал Криштоф (Адмірал), Крістіан Ярош (ЦСКА), Томаш Юрчо (Куньлунь), Адам Лішка (Северсталь) та Міхал Чайковський (Сибір).
ЧС-2023 відбудеться з 12 по 28 травня.
Раніше повідомлялося, що повернення збірних росії та білорусі у хокей обговорять у травні.