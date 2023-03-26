Сіетл розгромив Нашвілл: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
26 березня
Бостон - Тампа-Бей 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Філадельфія - Детройт 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Нашвілл - Сіетл 2:7 (0:2, 1:1, 1:4)
Калгарі - Сан-Хосе 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
Лос-Анджелес - Вінніпег 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Флорида - Рейнджерс 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Міннесота - Чикаго 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Айлендерс - Баффало 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Даллас - Ванкувер 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Кароліна - Торонто 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)
Монреаль - Коламбус 8:2 (2:2, 4:0, 2:0)
Нью-Джерсі - Оттава 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
Піттсбург - Вашингтон 4:3 (0:0, 2:0, 2:3)
Едмонтон - Вегас 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)
Анагайм - Сент-Луїс 3:6 (2:3, 0:2, 1:1)