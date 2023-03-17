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Легіон – Кременчук 0:5: огляд матчу

Сьогодні 22:25 83 0
Огляд матчу Легіон – Кременчук
Легіон – Кременчук 0:5: огляд матчу
#Кременчук, #Легіон

Джерело - Чемпіон.

Кременчук обіграв Легіон у півфіналі плей-оф чемпіонату України.

Чемпіонат України

17 березня

Легіон (Калуш) – Кременчук 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

(Рахунок у серії – 0:3)

Шайби: 0:1 – Брага (Середницький, Тимченко, – більш.), 25:01. 0:2 – Тимченко (Ігнатенко, Середницький, – менш.), 0:3 – Тимченко (Кругляков, Середницький). 0:4 – Лялька (Кривошапкін, Сенік), 53:10. 0:5 – Варава (Лялька, Сенік, – більш.), 54:47.

Легіон: В’язовов (54:12-54:47); Сірченко – Таран, Гордійчук – Кугут, Бабчук – Філімонов, Терешко – Крайник; Ромащенко – Захаров – Луговий, Олійник – Кривоножкін – Пойманов, Дуюн – Халін – Дурдиєв, Явний – І.Собченко – Паламарчук. Тренер – Альберт Шафіков.

Кременчук: Кучер; Ісаєнко – Матвієнко, Кругляков – Ігнатенко, Варава – Максименко, Материкін; Сенік – Кривошапкін – Лялька, Брага – Середницький – С.Тимченко, Андрющенко – Гніденко – Абаджян, Геворкян – Кривенко – Т.Савицький, Федоров. Тренер – Олександр Савицький.

Раніше Сокіл переміг Дніпро та вийшов у фінал чемпіонату України.

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