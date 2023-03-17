Головне
Феєнорд знищив Шахтар у матчі-відповіді Ліги Європи
Вчора 21:35 657
Зінченко отримав середню оцінку за матч Арсенал - Спортінг
Сьогодні 09:17 189
Визначились усі чвертьфіналісти Ліги Європи
Сьогодні 00:49 624
Арсенал із Зінченком у серії пенальті поступився Спортінгу: результати 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:48 1607
Відео дня: Спортінг забив гол у ворота Арсенала з центру поля
Вчора 23:58 3567
АЗ вибив Лаціо, Лех розгромив Юргорден: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій
Вчора 23:55 625
Збірна України назвала склад на матч з Чехією на Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 22:37 366
Феєнорд - Шахтар 7:1: огляд матчу Ліги Європи
Вчора 22:23 425
Феєнорд - Шахтар 7:1. Як це було - Ліга Європи
Вчора 21:35 11817 1
Фєдіна виборола золото Кубка світу-2023
Вчора 20:54 407
Прямі трансляції

Бостон розібрався з Вінніпегом: результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:34 30 0
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулося 11 ігор
Бостон розібрався з Вінніпегом: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулося 11 матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
16 березня

Флорида - Монреаль 9:5 (7:3, 2:1, 0:1)

Нью-Джерсі - Тампа-Бей 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:2)

Рейнджерс - Піттсбург 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Оттава - Колорадо 4:5 (1:2, 1:3, 2:0)

Нашвілл - Чикаго 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Вінніпег - Бостон 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Едмонтон - Даллас 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Арізона - Ванкувер 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Вегас - Калгарі 2:7 (0:1, 2:2, 0:4)

Лос-Анджелес - Коламбус 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)

Сан-Хосе - Сіетл ОТ 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Коментарі ()
Популярне зараз
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 23985 2
Феєнорд - Шахтар 7:1. Як це було - Ліга Європи Феєнорд - Шахтар 7:1. Як це було - Ліга Європи 11817 1
Відео дня: Спортінг забив гол у ворота Арсенала з центру поля Відео дня: Спортінг забив гол у ворота Арсенала з центру поля 3567
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 12196
Мудрик подорожчав на 20 млн євро, Зінченко - оцінюється в 40 млн Мудрик подорожчав на 20 млн євро, Зінченко - оцінюється в 40 млн 5926 1
Феєнорд - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи Феєнорд - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 8327
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13736 6
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 32665 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 18462
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 24536 3
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 33640 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 72905 1