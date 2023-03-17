Бостон розібрався з Вінніпегом: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулося 11 матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
16 березня
Флорида - Монреаль 9:5 (7:3, 2:1, 0:1)
Нью-Джерсі - Тампа-Бей 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:2)
Рейнджерс - Піттсбург 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Оттава - Колорадо 4:5 (1:2, 1:3, 2:0)
Нашвілл - Чикаго 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Вінніпег - Бостон 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Едмонтон - Даллас 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Арізона - Ванкувер 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Вегас - Калгарі 2:7 (0:1, 2:2, 0:4)
Лос-Анджелес - Коламбус 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)
Сан-Хосе - Сіетл ОТ 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)