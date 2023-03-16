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﻿Сокіл – Дніпро 3:1: огляд матчу

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Відеоогляд матчу
﻿Сокіл – Дніпро 3:1: огляд матчу
#Сокіл, #ХК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Сокіл обіграв Дніпро у третьому матчі серії плей-оф.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, півфінал
Третій матч, 16 березня

Сокіл (Київ) – Дніпро (Херсон) 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

(Рахунок у серії – 3:0)

Шайби: 1:0 – Янішевський (Жеребко, Євсейчик), 02:19. 1:1 – Тищенко (Гребеник, М. Васильєв, – більш.), 11:14. 2:1 – Куцевич (Янішевський, Бондарєв, – більш.), 21:48. 3:1 – Бабинець (булліт, менш.), 33:57

Сокіл: Дьяченко; Євсейчик – Бондарєв, Жеребко – Куцевич – Янішевський; Сисак – Толстушко, Чердак – Мазур – Бабинець; Полоницький – Горлушко, Говорушко – Качан – Слюсар; Гайдук, Утукін – Вал. Алексюк – Костромітін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистенти – Артем Бондарєв, В’ячеслав Тимченко

 Дніпро: Захарченко; Ратушний – Панков, Целогородцев – Тищенко – Бородай; Лєсніков – Гребеник, О. Койда – Дворник – Попережай; Портний – М. Васильєв, Сидоренко – Кобильник – Стецюра; Ревука – Р. Бойко, А. Олійник – Цюра – Щербак. Тренер – Олександр Бобкін; асистент – Руслан Борисенко

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