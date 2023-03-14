Кременчук вдруге переміг Легіон у півфіналі чемпіонату України

Кременчук зробив переконливий крок на шляху до фіналу турніру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 березня, у другому матчі півфіналу чемпіонату України з хокею сезону 2022/23 років Кременчук святкував перемогу над Легіоном.

Матч завершився з рахунком 6:2 на користь Кременчука.

Кременчук зробив переконливий крок на шляху до фіналу чемпіонату України. Підопічні Олександра Савицького вдруге поспіль переграли Легіон з різницею у "+4" шайби, а найкращий бомбардир регулярного чемпіонату Віталій Лялька підтвердив свій високий статус і у плей-оф: на рахунку "дев'ятки" господарів – хет-трик.

Нагадаємо, що у першому півфінальному матчі Кременчук переміг Легіон з рахунком 5:1.

Чемпіонат України з хокею

1/2 фіналу, другий матч

14 березня

Кременчук - Легіон (Калуш) 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Рахунок у серії - 2:0

Шайби: 1:0 - Лялька (Варава, Кривошапкін, - більш.), 12:08. 2:0 - Середницький (Ігнатенко), 13:11. 3:0 - Варава (Абаджян), 13:54. 3:1 - Ромащенко (Таран, Захаров, - більш.), 30:09. 4:1 - Кругляков (Середницький), 32:26. 5:1 - Лялька (Варава, Кривошапкін), 34:17. 5:2 - Пойманов (Халін, - більш.). 6:2 - Лялька (п.в.).