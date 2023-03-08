Арізона розгромила Сент-Луїс: результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
8 березня
Флорида - Вегас 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Монреаль - Кароліна 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 2:3)
Нью-Джерсі - Торонто 3:4 (0:0, 1:1, 2:3)
Піттсбург - Коламбус 5:4 ОТ (0:3, 1:1, 3:0, 1:0)
Тампа-Бей - Філадельфія 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Айлендерс - Баффало 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Міннесота - Калгарі 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0 0:1)
Арізона - Сент-Луїс 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)
Колорадо - Сан-Хосе 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Сіетл - Анагайм 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)