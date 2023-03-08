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Арізона розгромила Сент-Луїс: результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:36 172 0
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулося 10 матчів
Арізона розгромила Сент-Луїс: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
8 березня

Флорида - Вегас 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Монреаль - Кароліна 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 2:3)

Нью-Джерсі - Торонто 3:4 (0:0, 1:1, 2:3)

Піттсбург - Коламбус 5:4 ОТ (0:3, 1:1, 3:0, 1:0)

Тампа-Бей - Філадельфія 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Айлендерс - Баффало 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Міннесота - Калгарі 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0 0:1)

Арізона - Сент-Луїс 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

Колорадо - Сан-Хосе 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Сіетл - Анагайм 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

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